Nachdem Apple am gestrigen Abend zunächst die Beta 2 zu iOS 14.4 und Co. veröffentlichte, folgte in der Nacht zu heute die Public Beta 2. Somit können nicht nur eingetragene Entwickler, sondern auch Teilnehmer am Apple Beta Programm die neue Vorabversion testen.

iOS 14.4 Public Beta 2 ist da: das ist neu

Die erste Beta hat bereits gezeigt, wohin die Reise mit dem X.4 Update geht. Mir der Beta 2 verfeinert Apple das Ganze und fügt noch die ein oder andere Neuerung.

Mit der Beta 1 hat Apple den Handoff-Prozess zwischen neueren iPhone-Modellen und dem HomePod mini (jeweils durch den U1-Chip bedingt) verbessert. Allerdings war das Ganze noch recht „buggy“. Mit der Beta 2 hat Apple den Prozess schon deutlich geschmeidiger gestaltet und die Musikübergabe optimiert.

Die nächste Verbesserung betrifft Bluetooth-Geräte, wie Macrumors anmerkt. iOS 14.4 enthält eine neue Einstellung zum Festlegen eines Gerätetyps für Bluetooth-Audiogeräte von Drittanbietern, damit die Audiopegelmessungen des Kopfhörers korrekt durchgeführt werden können. Apple verfolgt die Audiopegel der Kopfhörer, um Warnungen zu senden, wenn Musik mit einer Lautstärke abgespielt wird, die im Laufe der Zeit die Hörgesundheit beeinträchtigen kann.

Die dritte Neuerung liegt in der „Wo ist?“-App. Der neue Willkommensbildschirm der App zeigt an, welche Neuerungen diese mit sich bringen wird. Mit iOS 14.4 können kompatible Objekte über die „Wo ist?“-App gefunden werden. Belkin ist der erste Anbieter, der von dieser Neuerung Gebrauch macht. Zu Testzwecken kann bereits das neue Menü in der „Wo ist?“-App unter iOS 14.3 freigeschaltet werden. Diese Neuerung legt den Grundstein für die Apple AirTags.