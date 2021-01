Media Markt feiert aktuelle die sogenannte „Speicherwoche“. Dies bedeutet, dass ihr täglich Angebot zu Speichermedien erhaltet. Kurzum: Festplatten, SSDs, Speicherkarten, USB-Sticks und Co. sind im Preis reduziert.

Speicherwoche bei Media Markt

Nur noch bis zum 18.01.2021 09:00 Uhr feiert Media Markt die Speicherwoche. Immer und immer wieder haben wir euch in den letzten Jahren darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig Backups und Datensicherungen sind. Nichts ist ärgerlicher, als das ein Computer oder eine Festplatte den Dienst einstellt und man wertvolle Dokumente, Fotos etc. nicht gesichert habt.

Falls ihr zum Start in den neue Jahr den guten Vorsatz vorgenommen habt, regelmäßig Backups anzulegen (mit Time Machine ist das auf dem Mac mehr als einfach), so werft einen Blick bei der Media Markt Speicherwoche vorbei. Dort findet ihr in der Tat ein paar spannende Angebote. Hier ein paar Highlights:

Gute Vorsätze fassen und Backups anlegen…