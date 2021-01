Philipe Hue dürfte nicht nur Smart Home Nutzern ein Begriff sein. Nun erweitert der Weltmarktführer für Beleuchtung sein Portfolio um zwei Außenleuchten sowie um ein neues Wandschalter Modul und einen neu gestalteten Philips Hue Dimmschalter.

Neue Philips Hue Außenleuchten

Für den Outdoor-Bereich stellt Philips Hue zwei neue Außenleuchten vor. Mit dem neuen Wandfluter Philips Hue Amarant können Außenwände gezielt in Licht getaucht werden, um so draußen zu jeder Jahreszeit die richtige Stimmung zu schaffen. Der Wall-Washing-Effekt mit kräftigem Licht in Millionen von Farben wird durch den Metallschirm verstärkt und wertet kahle Wände im Garten oder auf dem Balkon optisch auf. Die Amarant kann auf dem Boden oder kopfüber an einem überhängenden Dach montiert werden und bringt die Gestaltung der Außenbeleuchtung auf ein neues Level. Als Teil des Niedervolt-Portfolios lässt sie sich einfach installieren und kann um weitere Leuchten erweitert werden, um das Ambiente des Außenbereichs vollständig personalisieren zu können.

Die beliebte Outdoor Wandleuchte Philips Hue Appear verfügt jetzt über eine Oberfläche aus gebürstetem, rostfreiem Edelstahl und ist einfach zu montieren. Die Edelstahl-Wandleuchte, die einen intensiven Lichteffekt nach oben und unten in Weiß und Millionen von Farben liefert, verleiht dem Außenbereich ein opulentes Erscheinungsbild. Anstatt sich mit Kabeln herumzuschlagen, können Nutzer die Appear dank des Steckverbinders zudem ganz leicht an der Wand anbringen.

Das neue Philips Hue Wandschalter Modul

Spannend klingt in jedem Fall das neue Philips Hue Wandschalter Modul. Zwar gibt es entsprechende Lösungen bereits von anderen Anbietern, nun kommen auch Philips Hue „Anhänger“ auf ihre Kosten. Hinter vorhandenen Lichtschaltern eingebaut, ermöglicht das Modul Nutzern, ihre herkömmlichen Schalter in smarte Schalter zu verwandeln. Natürlich könnt ihr in der Hue App einfach Lichtszenen auswählen und die Funktion des Schalters anpassen, um die Beleuchtung noch individueller zu gestalten. Das Philips Hue Wandschalter Modul ist batteriebetrieben und verfügt über eine Batterielebensdauer von mindestens fünf Jahren.

Neuer Philips Hue Dimmschalter

Einen Dimmschalter hat Phllips Hue bereits im Programm. Nun kommt der Nachfolger. Mit dem neu gestalteten Dimmschalter kann die Philips Hue Beleuchtung auch abseits der App intuitiv und kabellos gesteuert werden. Zusätzlich zum Dimmen oder Aufhellen der Raumbeleuchtung können Nutzer mit dem Schalter in Verbindung mit der Hue Bridge ihre bevorzugten Lichtszenen einstellen oder erhalten das beste Licht basierend auf der jeweiligen Tageszeit.

Preis & Verfügbarkeit

Philips Hue Amarant (149,99 Euro), Philips Hue Appear Edelstahl (149,99 Euro) und der Philips Hue Dimmschalter (19,99 Euro) sind ab dem 26. Januar verfügbar. Das Philips Hue Wandschalter Modul (Einzelpack: 39,99 Euro – Doppelpack: 69,99 Euro) folgt im Frühjahr.