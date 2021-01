Gerüchte und Leaks haben bereits angedeutet, dass Samsung beim neuen Galaxy S21 auf ein Netzteil im Lieferumfang verzichten wird. Nun erhalten wir die Bestätigung von dem verlässlichen Leaker Evan Blass, der uns eine Vorschau auf die Webseite des Galaxy S21 gibt, die kein Netzteil in der Verpackung erwähnt. Währenddessen leistet sich Samsung einen Fauxpas und nutzt ein iPhone für einen Werbe-Tweet.

Galaxy S21 kommt ohne Netzteil

Evan Blass, der bereits das gesamte iPhone 12 Lineup vor dem Apple-Event geleakt hatte, hat nun Bilder vom anstehenden Galaxy S21 und S21 Ultra veröffentlicht. Zu sehen ist auch eine Vorschau der offiziellen Webseite zu den Geräten. Hierbei zeigt sich nicht nur, dass das Galaxy S21 und S21 Ultra mit einem neuen Design aufwarten können, sondern auch, dass Samsung (wie vermutet) auf ein Ladegerät im Lieferumfang verzichten wird. Eine Entscheidung, über die sich das Unternehmen bei Apple zuvor noch lustig gemacht hatte.

In einem Abschnitt der Webseite mit dem Titel „What’s in the box“ (Was ist im Karton) gibt Samsung an, dass die neuen Smartphones mit „just what you need“ (genau das, was du brauchst) geliefert werden – ein USB-C-Kabel, das SIM-Auswurfwerkzeug und eine Kurzanleitung.

Weniger auffällig, dennoch bemerkenswert, ist ein kleiner Fauxpas. So veröffentlichte der südkoreanische Tech-Riese einen Teaser seines heutigen Unpacked-Events auf einem Twitter-Account, der von der US-Abteilung von Samsung Mobile betrieben wird. Während der Tweet lediglich auf die „Enthüllung“ des Galaxy S21 neugierig machen will, war es die Art und Weise der Übermittlung des Tweets, die ein wenig Aufsehen erregt hat. Derjenige, der die kurze Nachricht auf dem Samsung-Konto gepostet hatte, benutzte ein iPhone, ein fast unverzeihliches Vergehen in den Augen eingefleischter Samsung-Fans. Deswegen hat das Unternehmen den Tweet auch schon wieder gelöscht.

Heute um 16 Uhr startet das Unpacked-Event von Samsung, auf dem wir dann auch das Galaxy S21 Lineup offiziell gezeigt bekommen. Möglicherweise kündigt das Unternehmen hier auch an, dass sich Vorbesteller eines Galaxy S21 eine kostenlose Beilage sichern können. So deuten Gerüchte an, dass je nach gewähltem Modell die Samsung Buds live oder Samsung Buds Pro gratis mit dabei sind.