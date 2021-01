Samsung hat soeben das neue Galaxy S21, S21+, S21 Ultra sowie die Galaxy Buds Pro vorgestellt. Kurzum: Die Südkoreaner haben neue Smartphones sowie neue komplett drahtlose Kopfhörer präsentiert.

Mit dem Galaxy S21 5G, dem Galaxy S21+ 5G und Galaxy S21 Ultra 5G hat Samsung seine neusten Flaggschiff-Modelle vorgestellt.

Beim Galaxy S21 5G setzt Samsung auf kompaktes 6,2 Zoll -Display, demgegenüber steht das Galaxy S21+ 5G mit seinem 6,7 Zoll-Display und einem größeren Akku. Das Galaxy S21 5G und S21+ 5G verfügt über ein nahezu rahmenloses Dynamic AMOLED Infinity-O Display. Es kann die Bildwiederholungsrate adaptiv zwischen 60 Hz und 120 Hz an den Inhalt anpassen.

Mit einem 6,8 Zoll Dynamic AMOLED Display ist das Galaxy S21 Ultra 5G das größte Modell der Galaxy S21-Serie 5G. Nutzer erwartet eine flüssige Darstellung mit 120 Hz Bildwiederholrate in WQHD+-Auflösung. Die Bildwiederholrate des Displays kann sich dabei adaptiv von 10 Hz bis zu 120 Hz den jeweiligen Inhalten anpassen.

Neues Kamerasystem? Haben die neuen Modelle natürlich auch. Hier möchten wir in erster Linie auf das S21 Ultra 5G zu sprechen kommen. Diese bewirbt Samsung wie folgt

Das Galaxy S21 Ultra 5G verfügt über eine fortschrittliche Quad-Hauptkamera mit 108 Megapixel Weitwinkel-, 12 Megapixel Ultra-Weitwinkelobjektiv sowie erstmalig über zwei Teleobjektive in einem Galaxy Smartphone. Diese kombinieren eine dreifache und eine zehnfache optische Vergrößerung und Sensoren mit Dual Pixel-Technologie, um mit dem 100-fachen Space Zoom auch aus großer Entfernung scharfe Aufnahmen zu ermöglichen.

Für Fotografie bei schwierigen Lichtverhältnissen steht das 108 Megapixel Weitwinkelobjektiv des Galaxy S21 Ultra 5G zur Verfügung. Der Sensor mit 12 Megapixel-Nona-Binning-Technologie, fasst bis zu neun Pixel zusammen, um besonders viel Licht einzufangen. Das macht es Nutzern leicht, das Epische in jedem Tag oder auch bei Nacht, zu entdecken und den Moment in hervorragender Qualität festzuhalten. Auch der im Vergleich zum Vorgängermodell verbesserte Nachtmodus und die präzise Rauschunterdrückung ermöglichen es, bei schwierigen Lichtbedingungen eindrucksvolle Fotos zu schießen.

Mit der Video Snap-Funktion haben Nutzer die Möglichkeit, hochauflösende Fotos aus ihren 8K-Videos zu extrahieren. So können sie den gesamten Moment in einem Video und besonders beeindruckende Augenblicke später in einem klaren Bild festhalten. Erstmals bei einem Galaxy-Smartphone können mit jedem der Objektive Aufnahmen in 4K gemacht werden – auch mit der Frontkamera.