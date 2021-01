Aus aktuellem Anlass möchten wir euch kurz und knapp darüber informieren, dass es bei SATURN ab sofort auch FFP2 Masken zu kaufen gibt. Ab Montag treten in Bayern neue Regeln in Kraft, die es vorsehen, dass FFP2 Masken in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln zu tragen sind.

Saturn verkauft jetzt FFP2 Masken

Um die COVID-19 Pandemie weiter einzudämmen, hat das Bayrische Kabinett beschlossen, dass Bürger ab Monat FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel tragen müssen. Die Masken können bei verschiedenen Händlern gekauft werden, ab sofort auch bei Saturn.

Die MEDISANA RM100 10 FFP2 Atemschutzmaske gibt es im 10er Pack zum Preis von 29,99 Euro. Versandkosten fallen keine an. Die Masken werden wie folgt beschrieben

Schutzklasse FFP2 (Schutz vor gesundheitsschädlichen Stoffen wie festen und flüssigen Stäuben, Rauch und Aerosolen).

Geprüft und CE-zertifiziert gemäß der Norm EN 149:2001 + A1:2009; Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung.

Effizientes 3-Schicht-Filtersystem (Spunbond, Meltbond, Nonwoven – Hochgradige Filterung von bis zu 95 % aller Partikel in der Luft).

Hygienische Einzelverpackung verhindert die Verunreinigung der Maske vor dem Gebrauch.

Maske zum einmaligen Gebrauch.

10 Masken, jede einzelne in einem PE-Beutel verpackt.

Nachweislich schützen die Masken deutlich besser als eine „normale“ Mund-Nasen-Bedeckung, dass das Tragen auch außerhalb Bayerns durchaus Sinn macht.