Langsam aber sicher starten die 2. Staffeln auf Apple TV+. Nachdem in der vergangenen Woche „Dickinson“ in die zweite Staffel ging, feiert am heutigen Freitag „Servant – 2. Staffel“ seine exklusive Premiere auf Apple TV+. Darüberhinaus steht eine weitere Dickinson-Folge bereit.

Apple TV+: „Servant – 2. Staffel“ ist gestartet

Im Herbst letzten Jahres kündigte Apple den Start von „Servant – 2. Staffel“ für den heutigen 15.01.2021 an. Gesagt, getan. Ab sofort steht diese zur Ansicht bereit. Die 1. Staffel hat uns zwar nicht vom Hocker gerissen, einen Reiz hatte die Serie jedoch schon. Nun geht es mit der 2. Staffel weiter.

Nach dem spannenden Finale der ersten Staffel nimmt die zweite Staffel des Thrillers eine übernatürliche Wendung. Als Leanne zum Brownstone zurückkehrt und ihre wahre Natur offenbart wird, liegt eine dunklere Zukunft für alle vor uns. Zum Start der 1. Staffel, steht die 1 Episode bereit. Jeden Freitag folgt eine weitere Episode.

Neue Folge zu Dickinson

Seit vergangener Woche Freitag läuft die 2. Staffel zu Dickinson mit den ersten drei Folgen. Am heutigen Freitag folgt Episode 4. Diese trägt die Bezeichnung „Das Gänseblümchen folgt sanft der Sonne“. Ohne Nachricht von Sam beginnt Emily, an ihrer Arbeit zu zweifeln. Um ihre Inspiration neu zu wecken, begibt sie sich auf einen Ausflug in die Natur.