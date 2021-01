Kurz bevor wir euch gleich in den Freitag-Abend entlassen, haben wir noch drei Nachrichten zu Apple TV+ für euch. Im Laufe des Tages hatten wir euch bereits über den Start von „Servant – 2. Staffel“ sowie einer neuen Folge von Dickinson aufmerksam gemacht, nun gibt es die nächsten Appetithäppchen.

Offizieller Trailer zu „For All Mankind – 2. Staffel“ ist da

Seit vielen Monaten ist bekannt, dass „For All Mankind“ in die 2. Staffel geht. Am 19. Februar geht es los. Kleine Randnotiz: Auch die 3. Staffel ist bereits in Auftrag gegeben.

Die zweite Staffel des Weltraumdramas beginnt ein Jahrzehnt später im Jahr 1983. Es ist der Höhepunkt des Kalten Krieges und die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und der UdSSR sind auf ihrem Höhepunkt. Ronald Reagan ist Präsident und die größeren Ambitionen von Wissenschaft und Weltraumforschung drohen verschwendet zu werden, da die USA und die Sowjets gegeneinander antreten, um Orte zu kontrollieren, die reich an Ressourcen auf dem Mond sind. Das Verteidigungsministerium ist in die Missionskontrolle übergegangen, und die Militarisierung der NASA spielt eine zentrale Rolle in den Geschichten mehrerer Charaktere: Einige bekämpfen sie, andere nutzen sie als Gelegenheit, um ihre eigenen Interessen voranzutreiben, und andere befinden sich auf dem Höhepunkt eines Konflikts, der kann zu einem Atomkrieg führen.

Mit von der Partie sind unter anderem die Schauspielewr Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt, Jodi Balfour, Krys Marshall, Sonya Walger, Cynthy Wu, Coral Peña und Casey W. Johnson.

Vorab gibt es nun den ersten Trailer zur 2. Staffel. Eine Zusammenfassung zur 1. Staffel findet ihr hier.

Apple TV+ Webseite mit neuen Anstrich

Apple TV+ Inhalte könnt ihr nicht nur über die TV-App am iPhone, iPad, AppleTV und weiteren Endgeräte verfolgen, Apple bietet euch unter tv.apple.com auch eine Webseite an. Nachdem Apple mit iOS 14.3, iPadOS 14.3, tvOS 14.3 seinem Streaming-Dienst in der TV-App eine eigene Kategorie mit neuem Design verpasst hat, gibt es dieses neue Design nun auch auf der Apple TV+ Webseite.

Kostenlose Testphase wird erneut verlängert

Ende letzten Jahres hatte Apple bereits die kostenlose 1-jährige Apple TV+ Testphase (erhält man beim Kauf eines qualifizierten Apple Produkts) bis Ende Januar verlängert. 9to5Mac weiß zu berichten, dass sich das Ende der kostenlosen Testphase um weitere Monate nach hinten verschiebt. Nun ist die Rede von Juli 2021.