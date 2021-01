Beginnend mit dem iPhone 11 hat Apple in iOS eine Warnung hinzugefügt, die den Nutzer darauf hinweist, wenn das Gerät ein nicht originales Display hat – was später auch auf interne Akkus von Drittanbietern ausgeweitet wurde. Und jetzt wird iOS 14.4 Nutzer warnen, wenn es nicht-originale Kameras auf dem iPhone identifiziert.

Wie MacRumors berichtet, bringt die zweite Beta-Version von iOS 14.4 eine neue Meldung, falls das iPhone mit einer Kamera ausgestattet ist, die nicht von Apple stammt. In der Meldung heißt es:

„Unable to verify this iPhone has a genuine Apple camera.“