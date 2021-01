Den Informationen von Ming Chi Kuo zufolge wird Apple dem MacBook Pro in diesem Jahr das größte Update seit mindestens fünf Jahren verpassen. Neben einem kantigeren Design überliefert der Analyst viele weitere Informationen zum MacBook Pro 2021.

Der renommierte Analyst Ming Chi Kuo meldet sich kurz vor dem Wochenende mit einer Investoreneinschätzung zu Wort und vermeldet, dass die neuen MacBook Pro signifikante Designänderungen und weitere Neuerungen erhalten werden.

Zunächst Einmals spricht Kuo davon, dass Apple zwei Modelle in den Größen 14 Zoll und 16 Zoll ankündigen wird. Beim 2021 Modell soll der Hersteller auf ein deutlich kantigeres Design setzen. Ähnlich agiert Apple derzeit bei der iPhone 12 Familie sowie beim aktuellen iPad Pro. Interessanterweise soll Apple bei den neuen Modellen auf die OLED Touch Bar verzichten. Sollte Apple tatsächlich auf die Touch Bar verzichten, so würde dies für uns nicht wirklich einen Beinbruch darstellen. Die Touch Bar ist zwar ganz nett, mehr aber auch nicht. Wir mögen eher die physikalischen Tasten in Kombination mit dem Touch ID Sensor, so wie es zum Beispiel beim aktuellen MacBook Air der Fall ist.

Weiter heißt es, dass Apple auf einen MagSafe-Ladeanschluss setzen wird. Was sich genau dahinter verbirgt, ist allerdings unbekannt. Seit mehreren Jahren setzt Apple beim MacBook Pro auf USB-C. Wie sich dies mit einem MagSafe-Anschluss verträgt, wie ihn Apple in früheren Jahren beim MacBook Pro verbaut hat, ist unklar. Zudem sollen das MacBook Pro 2021 über zusätzliche Anschlüsse verfügen, so dass Kunden nicht mehr so stark auf USB-C Dongles bzw. USB-C Hubs angewiesen sind.

Alle neuen MacBook Pro Modell sollen über Apple Silicon Chips verfügen, eine Intel-Option tolles nicht geben.

