Im vergangenen Jahr vermeldeten wir, dass Apples Fertigungspartner TSMC in diesem Jahr die Testproduktion für 3nm Chips starten wird. Dieser Plan ist nach wie vor aktuell und wir mit einem neuen Bericht bestätigt. In der zweiten Jahreshälfte 2021 soll es losgehen. Einen ersten 3nm Auftrag soll Apple schon unterschrieben haben.

Digitimes berichtet, dass sich TSMC nach wie vor im Zeitplan befindet, um im Laufe dieses Jahres mit der 3nm Test-Produktion zu beginnen.

„Unsere Entwicklung der N3-Technologie verläuft auf dem richtigen Weg und wir machen gute Fortschritte“, sagte CC Wei, CEO von TSMC, auf der Telefonkonferenz zum Ergebnis des Unternehmens am 14. Januar. „Wir sehen bei N3 ein viel höheres Maß an Kundenbindung für HPC- und Smartphone-Anwendungen als bei N5 und N7 in einem ähnlichen Stadium.“