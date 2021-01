Seit vielen Jahren begleitet uns mittlerweile die „Shot on iPhone“-Kampagne, mit der Apple die Foto- und Videoqualität der iPhone-Kamera demonstriert. Dies setzt sich mit dem jüngsten „Behind the Scenes“-Video „Shot on iPhone – Student Films“ fort.

„Shot on iPhone – Student Films“

Apple hat heute ein neues „Shot on iPhone“-Video veröffentlicht, das einen Blick hinter die Kulissen bietet, wie man mit einem iPhone einen Film erstellt.

Das Video zeigt vier studentische Filmemacher, die die Kinotradition auf eine neue Art und Weise neu interpretieren und dabei den klassischen Noir, den magischen Realismus, die Stop-Motion-Animation und vieles mehr nutzen.

Die Filme wurden allesamt mit einem iPhone 12 aufgenommen und werden von Apple in den kommenden Tagen (19., 26. und 27. Januar) auf YouTube veröffentlicht. Einen kleinen Einblick gibt es vorab mit dem „Behind the Scenes“-Video.