Kurz vor Weihnachten lief „Die Welt in den Farben der Nacht“ gemeinsam mit „Mariah Careys magische Weihnachtsshow“, „Stilles Wasser“ sowie „Die Peanuts: Fröhliche Weihnachten“ exklusiv auf Apple TV+ an. Um ein wenig im deutschsprachigen Raum die Werbetrommel für die Dokumentation zu rühren, hat Apple nun den deutschen Trailer auf YouTube veröffentlicht.

„Die Welt in den Farben der Nacht“: deutscher Trailer ist da

Erzählt von Tom Hiddleston, verfolgt „Earth at Night in Color“ (so der englische Titel der Doku) diverse Tiere bei Nacht mit „Kameras der nächsten Generation“, um „neue Einsichten und nie zuvor gesehene Verhaltensweisen zu enthüllen“. Die sechsteilige Serie wurde auf sechs Kontinenten gedreht, vom Polarkreis bis zu den afrikanischen Grasländern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wir haben uns die ersten Folgen zu „Die Welt in den Farben der Nacht“ bereits angeguckt und können festhalten, dass die Aufnahmen genauso beeindruckend wie bei „Tiny World“ sind. Mit dem Trailer gibt es nun einen Einblick mit revolutionärer Kameratechnologie in das Leben bei Nacht.