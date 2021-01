Nachdem wir zuletzt erfahren haben, dass Ted Lasso wahrscheinlich mit der dritten Staffel enden wird, freuen wir uns erst einmal auf die zweite Runde mit dem sympathischen Fußballtrainer. Allzu lange müssen wir womöglich nicht mehr warten, bis die beliebte Apple TV+ Serie mit neuen Folgen zu sehen ist. So gab Apple jüngst bekannt, dass die Produktion bereits angelaufen ist.

Wann startet Staffel 2 von Ted Lasso?

Wie Apple auf Twitter verkündet, hat die Produktion der beliebten Comedy-Serie Ted Lasso begonnen. Es wurde bereits bestätigt, dass eine zweite und dritte Staffel von Ted Lasso auf dem Weg ist. Die anhaltende COVID-19-Pandemie zwang die Produktion jedoch zu einer Verzögerung. Jetzt kann es wieder losgehen, natürlich unter den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen.

Time to start warming those biscuits. Production for @TedLasso Season 2 has officially begun! pic.twitter.com/EHZWbwiY58 — Apple TV (@AppleTV) January 15, 2021

Berücksichtigt man die Verzögerung und die übliche Zeit, die vom Beginn einer Fernsehproduktion bis zur Ausstrahlung vergeht, ist es gut möglich, dass wir die ersten Episoden der zweiten Staffel bereits ab August 2021 zu sehen bekommen. In Apples erfolgreicher Comedy-Serie spielt Jason Sudeikis Ted Lasso, einen College-Football-Trainer aus Kansas, der engagiert wurde, um eine professionelle Fußballmannschaft in England zu trainieren, obwohl er keinerlei Erfahrung in der Sportart vorzuweisen hat. Im Verlauf der Serie versucht Lasso die Spieler und Fans des Vereins auf seine ganz eigene Art von sich zu überzeugen. Den amüsanten Trailer zu ersten Staffel könnt ihr unten sehen: