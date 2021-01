Etwas mehr als 14 Jahre ist es mittlerweile her, dass Steve Jobs das Original iPhone der Weltöffentlichkeit vorgestellt hat. Seitdem hat der Hersteller aus Cupertino zahlreiche Modelle auf den Markt gebracht. Deutlich höher ist die Anzahl an Prototypen, die die Ingenieure verwendet haben. Von Zeit zu Zeit tauchen immer mal wieder iPhone Prototypen auf. So bekommen wir nun ein iPhone 4S sowie ein iPhone 5S zu Gesicht.

Twitter-Nutzer @DongleBookPro hat Fotos veröffentlicht, auf dem ein unveröffentlichtes iPhone 5S zu sehen ist. Das iPhone 5S kam im September 2013 auf den Markt und verfügte unter anderem über einen 64-Bit Prozessor, Touch ID, True Tone LED-Blitz und vieles mehr. Apple brachte das iPhone 5s in den Farben Spacegrau, Silber und Gold auf den Markt. Wie es scheint, dachte Apple über eine weitere bzw. Alternative Farbton nach. Zu erkennen ist eine Farbkombination aus Schwarz und Blau.

iPhone 5s Prototype

This unit has a slate gray iPhone 5 style housing (likely to try and conceal the device) with numerous differences from production (matte top & bottom)

Additionally it was manufactured in December of 2012, months after the 5 was released pic.twitter.com/qmKBxCuih7

— Dongle (@DongleBookPro) January 17, 2021