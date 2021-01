Vor etwas mehr als einem Jahr hat Apple seinen Spiele-Abo-Dienst Apple Arcade an den Start gebracht. Mittlerweile tummeln sich über 140 exklusive Spiele auf der Plattform. Um den Service intensiver zu bewerben, hat Apple seine Apple Stores umdekoriert. Dort gibt es nun neue Demo-Bereiche.

Apple Stores: Apple Arcade im Fokus

Von Zeit zu Zeit dekoriert Apple seine Stores um, um bestimmte Produkte, Services, Zubehör etc. besonders zu bewerben. Aktuell der Spiele-Abo-Dienst im Fokus. Auf großen Displays sind nun die Charaktere verschiedener Apple Arcade Spiele zu sehen.

Ein Raster mit App-Symbolen füllt den Hintergrund der neuen Apple Arcade Avenue. Jedes Symbol wird von einem iPad gesteuert, das eine auffällige Animation abspielt. Zu den aktuellen gezeigten Spielen gehören Skate City , Crossy Road Castle, WHAT THE GOLF? , Sneaky Sasquatch und mehr.

Die Demo-iPhones und -iPads sind mit allen vorgestellten Spielen ausgestattet, und Apple hat auch eine Möglichkeit geschaffen, die Nutzer die Spiele „mitnehmen können“. Drückt man auf ein Acryl-App-Symbol, so bekommt man einen QR-Code zu Gesicht, der im App Store zu dem entsprechenden Spiel führt. In Ländern, in denen Apple Arcade nicht verfügbar ist, wird auf die gleiche Art und Weise übrigens der „normale“ App Store beworben.

Neben den eigentlichen Apple Arcade Spielen bewirbt Apple auch verschiedenes Zubehör, so z.B. Spielecontroller, Kopfhörer und mehr.

(via 9to5Mac)