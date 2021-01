Meross hat in den letzten Monaten auf sich aufmerksam gemacht, in dem der Hersteller zahlreiche neue HomeKit-Produkte auf den Markt gebracht hat. Erst gestern haben wir euch die neuen HomeKit-Lichtschalter hingewiesen. Solltet ihr Interesse an einem HomeKit-Garagentoröffner oder einer HomeKit-Steckdosenleiste von Meross haben, so haben wir gute Nachrichten. Beide HomeKit-Produkte stehen am heutigen Tag Bei Amazon als Angebot des Tages im Fokus.

Angebot des Tages: HomeKit-Garagentoröffner & -Steckdosenleiste

Bis 23:59 Uhr stehen bei Amazon zwei Meross-HomeKit-Produkte im Mittelpunkt Genau genommen, handelt es sich um HomeKit-Garagentoröffner und die -HomeKit-Mehrfachsteckdose (3x Schuko und 4x USB). Wir haben beide Produkte bereits getestet und für gut befunden. Was sollen wir sagen, beide HomeKit-Produkte machen genau das, was sie sollen.

Normalerweise kostet der HomeKit-Garagentoröffner 52,99 Euro. Im Rahmen des heutigen Angebots erhaltet ihr diesen für 42,49 Euro und somit mit 20 Prozent Rabatt. Die Meross HomeKit-Steckdosenleiste kostet üblicherweise 39,99 Euro. Derzeit zahlt ihr nur 33,99 Euro und spart somit 15 Prozent.

Beide HomeKit-Produkte könnt ihr bequem per Siri, Apple Home-App oder eine andere HomeKit-fähige App steuern. Gleichzeitig verstehen sich beide Meross-Geräte auch mit Amazon Alexa und Google Assistant.

Angebot Meross Smart WLAN Garagentoröffner funktioniert mit Apple HomeKit, APP-Steuerung, Kompatibel mit... 👍Universelles Design👍: Wir können Ihr vorhandenes Garagentor intelligent machen. Bitte...

🔄Fernsteuerung und Sprachsteuerung🔄: Ihr Garagentor ist intelligent und bequem. Wenn Sie nicht...