Als Apple die Beats Flex im Oktober letzten Jahres auf den Markt brachte, waren die Kopfhörer in den Farben Beats Black und Yuzugelb erhältlich. Ab sofort können die Beats Flex auch in den Farben Flammenblau und Rauchgrau im Apple Online Store bestellt werden.

Die Beats Flex stellen die direkten Nachfolger der BeatsX dar. Mit einem Drittel des Verkaufspreises sind die Beats Flex zum Preis von nur 49,95 Euro allerdings deutlich attraktiver. In unserem Beats Flex Test haben wir das Top-Preis-Leistungsverhältnis der Beats Flex gelobt. Es handelt sich um alles andere als High-End-Kopfhörer, dafür stellen sie preislich ziemlich attraktive Bluetooth-Kopfhörer dar.

Apple schreibt unter anderem

In deinen Ohren oder um deinen Hals, Beats Flex sind so vielseitig wie dein Leben. Ob du Musik hörst, telefonierst oder deine Social Feeds durchsiehst – du bist bereit für das, was als Nächstes kommt. Magnetische Kopfhörer machen es noch leichter, Musik zu hören – sie spielen Musik ab, wenn sie in deinen Ohren sind, und pausieren, wenn du sie dir um den Hals hängst.

[…]

Weniger Laden. Mehr Flexibilität. Beats Flex bieten bis zu 12 Stunden Abspielzeit für den ganzen Tag. Und wenn du etwas mehr brauchst, reichen mit Fast Fuel 10 Minuten Aufladen für 1,5 Stunden Wiedergabe, wenn der Batteriestand niedrig ist.