Die Gerüchteküche spricht seit einiger Zeit davon, dass Apple das erste Quartal 2021 nutzen wird, um ein neues iPad Pro anzukündigen. Ein neuer Bericht unterstreicht genau diese These. Sollten die Informationen tatsächlich stimmen, so sind wir maximal zehn Wochen vom neuen iPad Pro 2021 entfernt.

Digitimes spricht davon, dass das neue 12,9 Zoll iPad Pro nur noch „Wochen“ entfernt ist. In einem neuen Bericht vermeldet der Branchendienst, dass Apples schon sehr bald ein neues iPad Pro mit mini-LED-Display ankündigen wird.

Es heißt

Einige Marktbeobachter wiesen darauf hin, dass Apple voraussichtlich im ersten Quartal 2021 ein 12,9-Zoll-iPad Pro mit mini-LED-Hintergrundbeleuchtung auf den Markt bringen wird. Auch viele andere Anbieter werden im laufenden Jahr entsprechen Geräte ankündigen. Macroblock wird in Zusammenarbeit mit Anbietern und Panelhersteller im ersten Halbjahr 2021 mit der Auslieferung von Mini-LED-Treiber-ICs in kleinen Stückzahlen beginnen. In der zweiten Jahreshälfte wird mit einem deutlichen Anstieg der Auslieferungen gerechnet.