Die Deutsche Telekom hat den Tarif MagentaMobil Try&Buy aufgelegt. Mit diesem gibt euch das Bonner Mobilfunkunternehmen die Möglichkeit das Mobilfunknetz der Telekom komplett kostenlos und unverbindlich zu testen. Ihr geht kein Risiko ein, da keine automatische Vertragsverlängerung erfolgt und ihr nicht automatisch in einem kostenpflichtigen Tarif rutscht. Selbst StreamOn und Disney+ ist in den drei Monaten kostenlos an Bord.

Telekom MagentaMobil Try&Buy ist da

Wer beim neuen Telekom Tarif MagentaMobil Try&Buy einen Haken sucht, der wird diesen vermutlich nicht finden. Telekom Neukunden können das größte 5G-Netz Deutschlands (natürlich auch LTE und Co.) unverbindlich testen.

Blicken wir auf die Details des Telekom MagentaMobil Try&Buy. Zunächst einmal enthält dieser eine Telefon- und SMS-Flat. Darüberhinaus sind 6GB Highspeed-Volumen an Bord. Die Download-Geschwindigkeit beträgt LTE-Max (bis zu 300MBit/s) bzw. 5G. Der Upload ist mit maximal 50MBit/s möglich. EU-Roaming und eine HotSpot-Flat sind ebenso enthalten.

Die StreamOn Gaming- und StreamOn Music-Option kann kostenlos hinzugedacht werden. Gleiches gilt für die Telekom Disney+ Option. Diese erhaltet ihr 3 Monate ohne Aufpreis. Die Disney+ Option müsst ihr allerdings zwingend kündigen, ansonsten zahlt ihr ab dem 4. Monat 5 Euro monatlich.

Für den Telekom MagentaMobil Try&Buy (entspricht dem MagentaMobil S) fällt kein Bereitstellungspreis an. Ihr könnt den Tarif drei Monate unverbindlich ohne maontliche Grundgebühr testen. Eine automatische Vertragsverlängerung erfolgt für den Telekom MagentaMobil Try&Buy nicht.