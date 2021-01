Beeper ist eine neue universelle Chat-App, die 15 verschiedene Chat-Plattformen in einer einzigen Oberfläche vereinen will. Die App ist das Werk eines Teams, zu dem auch Eric Migicovsky gehört, der zuvor als CEO und Gründer des ehemaligen Smartwatch-Herstellers Pebble tätig war. Auf der Webseite von Beeper wird darauf hingewiesen, dass das Projekt zuvor unter dem Namen NovaChat bekannt war und ein Abonnement für 10 US-Dollar pro Monat erfordert. Dank eines einfallsreichen Workarounds schafft es der Entwickler sogar, iMessage auf Android und Windows zu unterstützen.

Obwohl Beeper mit den weltweit beliebtesten Messaging-Diensten wie WhatsApp, Signal, Telegram, Slack, Twitter, Discord, Instagram und Facebook Messenger zusammenarbeitet, ist die Unterstützung für Apples iMessage, die wohl am interessanteste Integration. iMessage ist offiziell nur auf Apple-Geräten verfügbar. Migicovsky erklärt, dass Beeper es ermöglicht, dass iMessage auch auf Android, Windows und Linux funktioniert, gibt aber zu, dass man dabei „einige Tricks“ einsetzt.

New app alert: I’ve been working on Beeper for a while and today we’re launching! It’s a single app to chat on iMessage, WhatsApp, and 13 other networks. Been using it as my default chat client for the last 2 years and there is NO going back. Check it out https://t.co/vjAtnYvdhS pic.twitter.com/rJ39rPFixb

— Eric Migicovsky (@ericmigi) January 20, 2021