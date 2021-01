Die Produkte, die Apple im Herbst / Winter letzten Jahres vorgestellt und auf den Markt gebracht hat, sind größtenteils sofort oder zeitnah lieferbar. Zwei Apple Produkte stellen allerdings eine Ausnahme dar. Die Rede ist vom HomePod mini sowie von den AirPods Max. Allerdings ist so langsam aber sicher Licht am Ende des Tunnels zu sehen.

HomePod mini und AirPods Max: Lieferzeiten verbessern sich

Seit dem 06. November lässt sich der neue HomePod mini über den Apple Online Store bestellen. Dies ist nun über zwei Monate her. Zur Auswahl stehen ein weißes und ein schwarzes Modell. Schon unmittelbar nach dem Bestellstart schossen die Lieferzeiten auf über zwei Monate nach oben. Bei einem Verkaufspreis von knapp 100 Euro drückt man vermutlich etwas schneller auf den Bestellknopf, als bei einem Lautsprecher von rund 300 Euro.

Ein Blick in den Apple Online Store zeigt, dass sich die Liefersituation rund um den HomePod mini deutlich entspannt hat. Sowohl das weiße als auch das schwarze Modell können in rund zwei Wochen geliefert werden.

Wie steht es aktuell um die AirPods Max? Apple bietet die AirPods Max in den Farben Space Grau, Silber, Grün, Sky Blau und Pink an. Kurz nach dem Verkaufsstart der AirPods Max am 08. Dezember schossen die Lieferzeiten auf rund drei Monaten nach oben. Auch hier gibt es mittlerweile eine deutliche Entspannung im Apple Online Store.

Die aktuell Lieferzeit richtet sich nach dem gewählten Modell. Beim spacegrauen, silbernen und pinken Modell spricht der Hersteller von rund 4 bis 5 Wochen. Beim grünen und blauen Modell ist die Rede von 8 bis 10 Wochen. Eure Rückmeldungen zeigen allerdings, dass die AirPods Max zum Teil deutlich schneller ausgeliefert wird. Von daher gehen wir davon aus, dass Apple die angegeben Lieferzeiten im Apple Online Store in Kürze anpassen wird.