Setzt Apple bei der gesamten iPhone 13 Familie auf eine optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung? So geht es zumindest aus einem aktuellen Bericht hervor.

Optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung angeblich für alle iPhone 13 Modelle

Blickt man auf die iPhone 12 Pro Familie, so stellt man fest, dass Apple ausschließlich beim iPhone 12 Pro Max (hier unser iPhone 12 Pro Max Test) auf eine optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung setzt. Apple hat für das iPhone 12 Pro Max eine Lösung zur Stabili­sierung entwickelt, die nur den Sensor bewegt und für noch mehr Stabilität sorgt. Diese Technologie kannte man bislang nur von digitalen Spiegelreflexkameras.

Digitimes berichtet aktuell, dass Apple bei der gesamten iPhone 13 Familie auf optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung setzt. Es heißt

Die iPhones der nächsten Generation von Apple, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 auf den Markt kommen sollen, werden laut Branchenangaben alle mit einer Sensor-Shift-Stabilisierungstechnologie ausgestattet sein.

Dies ist nicht das erste Mal, dass wir lesen, dass Apple eine optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung bei der kommenden iPhone 13 Familie verbaut. Zuletzt war allerdings zu lesen, dass „nur“ die Pro-Modelle diese Technologie erhalten. Zudem ist nicht bekannt, ob beispielsweise nur das Weitwinkelobjekt diese Technologie erhält.

Fest steht in jedem Fall, dass Apple auch bei den iPhone 13 Modellen das Kamerasystem verbessert. Wie und in welcher Form das stattfinden wird, bleibt abzuwarten. Größere Sensoren? LiDAR-Scanner bei allen Modellen? Bessere Bildverarbeitung durch den A15-Chip etc. sind denkbar.