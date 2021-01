Auch in diesem Jahr wird am 14. Februar der Valentinstag gefeiert. Ob es sich bei diesem Brauchtumstag um eine Erfindung der „Industrie“ handelt oder nicht, überlassen wir eurer Beurteilung. Apple hat nu im Vorfeld eine Übersichtsseite zusammengestellt, mit der „Geschenk zum Valentinstag“ empfohlen werden.

Neue Apple Webseite bewirbt „Geschenke zum Valentinstag“

Apple hat eine neue Webseite unter dem Motto „Geschenke zum Valentinstag“ ins Leben gerufen. Mit dieser empfiehlt der Hersteller zahlreiche Apple Produkte, die sich zum Verschenken am Valentinstag eignen.

Optisch hat Apple das Ganze attraktiv aufbereitet. So unterteilt das Unternehmen in die Kategorien:

Für alle, die

Apple lieben.

Fotografieren lieben.

Musik lieben.

Fitness lieben.

Kreativität lieben.

Unterhaltung lieben.

Je nach ausgewählter Kategorie finden sich unterschiedliche Apple Produkte wieder. Entscheidet euch für das Thema „Musik“, so präsentiert Apple seine verschiedenen AirPods- und HomePod-Modelle. Aber auch die Beats-Kopfhörer und die Apple Watch gehört für Apple in diese Kategorie. Geht es um Kreativität so offeriert euch Apple verschiedene iPad-Modelle, Apple Pencil, Smart Keyboards und verschiedne Macbook-Modelle.