Apple baut sein Apple TV+ Portfolio weiter aus. Wie nun bekannt wird, haben sich die Manager in Cupertino die Drama-Serie „Lessons in Chemistry“ mit der Schauspielerin Brie Larson gesichert. Es heißt, dass diese im Frühjahr 2022 auf Apple TV+anlaufen wird.

Apple TV+: „Lessons in Chemistry“ kommt…

Variety berichtet, dass sich Apple die Drama-Serie „Lessons in Chemistry“ für Apple TV+ gesichert hat, die in den 1960er Jahren spielt. Dem Bericht zufolge wird Brie Larson in der Rolle der Elizabeth Zott zu sehen sein. Zotts Traum ist es Wissenschaftlerin zuwenden. Aufgrund von Geschlechterstereotypen legt sie dieses Bestreben jedoch zunächst auf Eis.

„Lessons in Chemistry“ spielt in den frühen 1960er Jahren und folgt Elizabeth Zott (Larson), deren Traum, Wissenschaftlerin zu werden, in einer Gesellschaft auf Eis gelegt wird, in der Frauen der häuslichen und nicht der beruflichen Sphäre angehören. Als Elizabeth allein schwanger ist und aus ihrem Labor entlassen wird, muss sie den Einfallsreichtum aufbringen, den nur eine alleinerziehende Mutter hat. Sie nimmt einen Job als Moderatorin in einer TV-Kochshow an und macht sich daran, einer Nation übersehener Hausfrauen – und den Männern, die plötzlich zuhören – viel mehr als nur Rezepte beizubringen, während sie sich nach einer Rückkehr zu ihrer wahren Liebe sehnt: der Wissenschaft .

Die Serie basiert auf dem kommenden gleichnamigen Roman von Bonnie Garmus und wird von der Oscar-Nominierten Susannah Grant geschrieben und ausführend produziert.

Brie Larson ist eine us-amerikanische Schauspielerin, Sängerin, Songschreiberin und Filmemacherin. Unter anderem ist sie für ihre Rolle in Captain Marvel bekannt. In den letzten Jahren hat sich Brie verstärkt für die Rechte von Frauen und Minderheiten eingesetzt. Dies passt ideal zu ihrer Rolle bei „Lessons in Chemistry“.