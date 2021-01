Seit gestern Abend steht der Release Candidate zu watchOS 7.3 (sowie iOS 14.4, iPadOS 14.4, tvOS 14.4 und macOS Big Sur 11.2) als Download bereit. Unter anderem bringt das kommende watchOS-Update ein neues Zifferblatt namens „Unity“ mit sich.

Neues Zifferblatt „Unity“ kommt auf die Apple Watch

Bevor wir etwas näher auf das neue Zifferblattt „Unity“ zu sprechen kommen, möchten wir euch kurz auf die weiteren Neuerungen aufmerksam machen, die watchOS 7.3 enthält.

watchOS 7.3 beinhaltet eine neue „Time to Walk“-Funktion für Apple Fitness+ Abonnenten. Diese bringt ein Audioerlebnis in die Workout-App, bei dem ein Sprecher beim Gehen eine inspirierende Geschichte erzählt. Die EKG-App wird für die Apple Watch 4 (oder neuer) in Japan, Mayotte, Philippinen und Thailand sowie unregelmäßige Herzrhythmusbenachrichtigungen in Japan, Mayotte, Philippinen, Taiwan und Thailand eingeführt. Weiter wird ein Problem behoben, bei dem das Kontrollzentrum und die Benachrichtigungszentrale möglicherweise nicht reagieren, wenn Zoom aktiviert ist.

Blicken wir auf das neue Unity-Zifferblatt. Dieses ist inspiriert von den Farben der panafrikanischen Flagge. Die Formen ändern sich im Laufe des Tages, wenn sich Anwender bewegen. Dies soll für ein einzigartiges Zifferblatt sorgen. Zu sehen sind fett gedruckte Ziffern, die die Stunden und Minuten anzeigen. Apple schreibt

Rot steht für das Blut, das die Menschen in der afrikanischen Diaspora verbindet und für ihre Befreiung vergossen wurde. Schwarz ist für die Menschen, deren Leben durch die Flagge bestätigt wird. Und Grün ist ein Symbol für den lebendigen, natürlichen Reichtum Afrikas, des Mutterlandes.

Aktuell rechnen wir damit, dass Apple in der kommenden Woche die finale Version von watchOS 7.3 für Jedermann zum Download bereit stellt. Im Februar startet eine neue Unity-Herausforderung für Apple Watch Besitzer.