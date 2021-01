Wer sich heute ein Apple Smartphone kaufen möchte, hat das große Glück aus einem breitgefächerten und abwechslungsreichen Portfolio wählen zu können. Neben dem Kauf von Neugeräten, hat man als Käufer zusätzlich noch die Möglichkeit, sein nächstes Smartphone refurbished zu kaufen. Der Wechsel zu einem refurbished Smartphone ergibt besonders bei den langlebigen Apple-Produkten Sinn, deren Preise sich oft im Premium-Bereich befinden. Falls ihr euch für das iPhone 11 oder das iPhone SE 2020 interessiert, haben wir für euch einige spannende Informationen rund um beide Smartphones gesammelt und auch den Begriff “refurbished Technik” unter die Lupe genommen.

Was bedeutet refurbished Technik?

Refurbished oder auch wiederaufbereitete Technik bedeutet, dass ein technisches Gerät von zertifizierten Experten überprüft wurde und mögliche Mängel beseitigt wurden. Das Wort “refurbished” selbst ist nicht geschützt, deshalb ist es umso wichtiger, einen serösen refurbished Anbieter für seinen Kauf auszuwählen. Achtet immer darauf, dass ihr beim Kauf eine Garantie erhaltet: Die Länge der Garantie kann von Anbieter zu Anbieter variieren, bei dem refurbished Online-Marktplatz Back Market erhaltet ihr zum Beispiel beim Kauf eine 36 Monate Garantie und könnt das Gerät 30 Tage lang testen. Wenn ihr euch fragt, woher die refurbished Geräte kommen: Diese stammen teilweise aus Privatgebrauch, können unter anderem Vorführmodelle aus Geschäften oder B-Ware sein.

Design und Display: Retro versus New School

Wer bei den iPhones das alte Design mit den etwas breiteren Rändern und dem Home-Button vermisst hat, der wird sich über das iPhone SE 2020 freuen. Hier haben die Entwickler in der Retro-Kiste gegraben und sich ganz am Design des beliebtesten iPhones aller Zeiten inspirieren lassen: dem iPhone 8. Wem das Display jedoch mit den 4,7 Zoll (11,94 cm) zu klein sein sollte, der sollte einen Blick in Richtung iPhone 11 werfen. Mit einer Bildschirmdiagonalen von 6,1 Zoll (15,49 cm) und einem randlosen Design punktet das iPhone 11 in Sachen

Modernität und schließt an das Design der X-Reihe an.

Akku und Leistung: Willkommen in der Zukunft

Beide iPhones haben den A13 Bionic Chip eingebaut bekommen und sind so bestens ausgerüstet für alle Stromsaugenden Apps, Videospiele und Videoschnittprogramme. Zwar besitzt das iPhone SE 2020 einen kleineren Akku, als das iPhone 11, doch durch die außerordentliche Chip-Leistung könnt ihr mit dem Handy bis zu 13 Stunden am Stück Videos schauen. Zum Vergleich: beim iPhone 11 sind es 17 Stunden.

Kamera: Hier gibt es einen eindeutigen Sieger

Wenn man sich die Rückseiten der beiden Apple Smartphones anschaut, dann fallen einem direkt die Unterschiede ins Auge: Das iPhone 11 besitzt eine Dualkamera (2 x 12 Megapixel), das iPhone SE 2020 lediglich eine Single-Kamera. Man darf nicht vergessen, wir kritisieren auf einem hohen Niveau: Das iPhone SE 2020 ist dem iPhone 11 zwar weit unterlegen in Sachen Kameraleistung, punktet jedoch durch die starke Software, die das Maximum aus der Hardware rausholt. Mit einem Ultra- und Weitwinkelsensor, einem digitalen 5-fach Zoom, einem 2-fachen optischen Zoom und automatischen Nachtmodus hat das iPhone 11 im direkten Vergleich jedoch die Nase vorn.

Welches iPhone solltet ihr euch refurbished kaufen?

Hier kommt es am Ende darauf an, welche Bedürfnisse euer zukünftiges Smartphone abdecken muss und wie viel Geld man bereit ist dafür auszugeben. Ein Vorteil beim Kauf eines refurbished iPhones ist, dass ihr gegenüber einem Neugerät immer günstiger wegkommt. Möchtet ihr zum Beispiel nicht mehr als 350 Euro ausgeben, dann lohnt sich der Blick in Richtung eines refurbished iPhone SE 2020. Ist ein großes Display und eine herausragende Kameraleistung für euch circa 550 Euro wert, dann ist das iPhone 11 die richtige Wahl. Falls keiner der beiden Smartphones euch zusagen, dann keine Panik, denn Apple hat ja noch einige weitere Smartphones für euch im Gepäck. Wichtig ist am Ende, dass ihr das Smartphone findet, das 100 Prozent zu euch passt.