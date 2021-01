Die EU hat die CEOs von Apple, Amazon, Facebook und Alphabet (Google) zu einer Anhörung am 1. Februar nach Brüssel eingeladen, um gegen die Macht der US-amerikanischen Technologiegiganten vorzugehen.

Das Europäische Parlament wird in den kommenden Monaten der Europäischen Kommission Vorschläge unterbreiten, um US-Unternehmen zu zwingen, fair mit Rivalen umzugehen und mehr gegen Fake News und schädliche Inhalte zu unternehmen. Andernfalls sollen erhebliche Geldbußen drohen.

„Ziel der geplanten Anhörung ist ein Austausch mit den Vorstandsvorsitzenden der vier weltweit führenden Plattformunternehmen, um sich über ihre aktuellen Geschäftsmodelle und zukünftigen Konzepte zu informieren, wenn sie sich den Herausforderungen einer Änderung der Marktbedingungen stellen müssen. Die Veranstaltung wird dazu beitragen, die Mitglieder des Europäischen Parlaments auf die bevorstehenden Diskussionen über mögliche neue Regelungen für den digitalen Sektor vorzubereiten. Aus all diesen Gründen möchten wir klarstellen, dass diese Einladung nur für die CEOs gilt.“, heißt es in der Einladung an die Unternehmen.