Vor wenigen Tagen veröffentliche Apple den Release Candidate zu watchOS 7.2 und iOS 14.4. Dabei dürfte es sich um die letzte Vorabversion handeln. Schon in dieser Woche könnte die finale Version für Jedermann freigegeben werden. Diese bietet für Apple Fitness+ Abonnenten eine neue Funktion namens „Time to Walk“. Doch was hat es damit auf sich?

In den Release Notes zu watchOS 7.3 wird die neue „Time to Walk“-Funktion als „Audioerlebnis in der Workout-App, bei der Gäste beim Gehen inspirierende

Geschichten teilen“ beschrieben.

Apple Fitness+ Abonnenten werden mit dem kommenden Update die Möglichkeit erhalten, die Workout App auf der Apple Watch zu öffnen, die Funktion „Time to Walk“ auszuwählen und zwischen verschiedenen Erzählungen zu entscheiden, die sie während eines Spaziergangs anhören möchten. Diese Funktion wird vermutlich auch für Rollstuhlfahrer zur Verfügung gestellt.

