Apple startet am heutigen Tag die „Time to Walk“-Funktion für Apple Fitness+ Nutzer. Im Laufe des heutigen Vormittags hatten wir euch bereits über die neue „Time to Walk“-Funktion für Apple Fitness+ Nutzer informiert und darüber spekuliert, dass die Funktion mit dem Update auf iOS 14.4 und watchOS 7.3 freigegeben wird. So lange müssen Nutzer allerdings nicht mehr warten. Der Startschuss für die neue Funktion fällt heute. Als Voraussetzung nennt Apple ein Fitness+ Abo sowie iOS 14.3 (oder neuer) und watchOS 7.2 (oder neuer).

„Time to Walk“: Ein inspirierendes Audio-Spaziergeh-Erlebnis kommt zu Apple Fitness+

Apple hat soeben die neue „Time to Walk“-Funktion vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein inspirierendes neues Audio-Spaziergeh-Erlebnis auf der Apple Watch für Fitness+-Abonnenten. Die Funktion wurde geschaffen, um Benutzer zu ermutigen, häufiger zu gehen und die Vorteile einer der gesündesten Aktivitäten zu nutzen.

Jede originale „Time to Walk“-Episode lädt Anwender ein, zusammen mit einflussreichen und interessanten Menschen in einen Spaziergang einzutauchen, während sie nachdenkliche und aussagekräftige Geschichten, Fotos und Musik teilen. Time to Walk kann jederzeit und überall mit der Apple Watch und AirPods oder anderen Bluetooth-Kopfhörern genossen werden.

„Spazierengehen ist die beliebteste körperliche Aktivität der Welt und eines der gesündesten Dinge, die wir für unseren Körper tun können. Ein Spaziergang kann oft mehr sein als nur Bewegung sein: Er kann helfen, den Geist zu befreien, ein Problem zu lösen oder eine neue Perspektive zu begrüßen“, sagt Jay Blahnik, Senior Director of Fitness Technologies bei Apple. „Selbst während dieser herausfordernden Zeit ist eine Aktivität, die vielen zur Verfügung steht, das Gehen. Mit Time to Walk bringen wir wöchentliche Originalinhalte auf die Apple Watch in Fitness+, die einige der vielfältigsten, faszinierendsten und gefeiertsten Gäste umfasst, die Inspiration und Unterhaltung bieten, um unseren Benutzern zu helfen, sich durch die Kraft des Gehens zu bewegen.

Time to Walk startet mit vier Episoden, zu den „Gastgebern“ zählen Country Sängerin Dolly Parton, NBA-Basketballspieler Drayton Green, Musiker Shawn Mendes sowie Emmy Awards Gewinnern Udo Aruba.

Apple Fitness+ startet im vergangenen Monat in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Irland und Großbritannien.