Apple hat ein neues Video namens „Palmer – First Look Featurette“ im hauseigenen YouTube-Kanal veröffentlicht, um einen Ausblick auf den kommenden Justin Timberlake Film zu geben, der am kommenden Freitag (29. Januar 2021) exklusiv auf Apple TV+ anlaufen wird.

Apple TV+: „Palmer – First Look Featurette“

Apple gibt einen weiteren Ausblick auf den Apple Original-Film „Palmer“. In diesem übernimmt Justin Timberlake die Rolle eines ehemaligen College-Football-Phänomens, der in seine Heimatstadt zurückkehrt, um sein Leben nach einem Aufenthalt im Gefängnis wieder in den Griff zu bekommen.

In der Videobeschreibung heißt es

Nach 12 Jahren im Gefängnis kehrt der ehemalige Highschool-Fußballstar Eddie Palmer nach Hause zurück, um sein Leben wieder in Einklang zu bringen. Dabei geht er eine ungewöhnliche Bindung zu Sam ein, einem ausgestoßenen Jungen aus einem schwierigen Elternhaus. Aber Eddies Vergangenheit droht sein neues Leben und seine Familie zu ruinieren.

Neben Justin Timberlake spielen Juno Temple, Alisha Wainwright, June Squibb und Ryder Allen in dem Film mit. Das Drehbuch stammt von Cheryl Guerriero geschrieben, Regie führt Fisher Stevens. Alles in allem klingt „Palmer“ nach einem Film, der durchaus unseren Geschmack treffen könnte. Ab Freitag können wir uns ein näheres Urteil bilden. Bereits Ende letzten Jahres hatte Apple den offiziellen Trailer zum Film veröffentlicht.