Am kommenden Freitag starten neue Inhalte auf Apple TV+. So läuft nicht nur der neue Film „Palmer“ mit Justin Timberlake an, Abonnenten erwarten auch neue Folgen zu „Dickinson“, „Servant“ und „Losing Alice“. Zur kommenden Dickinson-Folge haben wir vor eine kleine Sneak-Peak für euch. Darüberhinaus wird bekannt, dass die Original Apple Serie „Teheran“ in die 2. Staffel gehen wird.

Apple TV+: Sneak Peak zur kommenden „Dickinson“-Folge

Wir machen kein Geheimnis daraus, dass Dickinson unseren Geschmack trift. Nachdem sich unserer Skepsis zur Apple TV+ Serie gelegt hatte, gefällt uns diese umso mehr. Am kommenden Freitag Wird Episode 206 „Spalte die Lerche“ veröffentlicht. Einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Folge bietet euch der eingebundene Clip. In dem Video sind Anna Baryshnikov (Lavinia Dickinson) und Pico Alexander (Henry ‚Ship‘ Shipley) zu sehen.

Apple bestellt 2. Staffel zu „Teheran“.

Vorab ein kleiner Rückblick zur 1. Staffel (das Serienfinale ist bereits ausgestrahlt worden):

„Tehran“ erzählt die aufregende Geschichte einer Mossad-Agentin, die sich auf einer gefährlichen Mission in Tehran befindet. In der Serie sind die junge israelische Schauspielerin Niv Sultan („Flawless“, „She Has It“, „Temporically Dead“), Shaun Toub („Homeland“, „Crash“) und die internationalen Stars Navid Negahban („Homeland“, “ Legion “,„ Aladdin “), Shervin Alenabi („ Bagdad in meinem Schatten “), Liraz Charhi („ Ein spätes Quartett “) und Menashe Noy („ Große böse Wölfe “,„ Gett: Der Prozess gegen Viviane Amsalem “) zu sehen.

Apple hat bekannt gegeben, dass Apple die 2. Staffel zu „Teheran“ in Auftrag gegeben hat. Die Dreharbeiten hierzu laufen bereits. Die kommende Staffel wird auf dem israelischen Netzwerk Kan 11 und weltweit auf Apple TV+ zu sehen sein. Die gesamte 1. Staffel steht bereits auf Apple TV+ zur Ansicht bereit.