Passend zum Release von „Time to Walk“ für die Apple Watch, sprachen Apple COO Jeff Williams und Apples Fitness-Chef Jay Blahnik über die neue Funktion. „Time to Walk“ bietet Apple Fitness+ Abonnenten Audiogeschichten von Berühmtheiten, Musikern und Sportlern, die sie bei einem Spaziergang hören können.

Spaziergang mit Shawn Mendes, Dolly Parton und Co.

Bei „Time to Walk“ erzählen Gäste wie Shawn Mendes und Dolly Parton Besitzern einer Apple Watch von ihrem Leben während eines Spaziergangs. Es handelt sich um ein persönliches Erlebnis, bei dem der betreffende Gast ebenfalls einen Spaziergang unternimmt, wobei an den Schlüsselstellen jeder Geschichte Fotos gezeigt werden.

Laut Blahnik gab es viele Möglichkeiten für die „kreative Ausführung“ von Time to Walk, aber „nur den Gast dabei zu haben, fühlte sich wie das Richtige an.“ Williams erklärt, dass Apple in einer Zeit, in der viele Menschen isoliert sind, eine menschliche Verbindung über die Apple Watch bieten will:

„Wenn man jemanden bittet, eine Lebensgeschichte zu erzählen, wird es fast immer um Herausforderungen gehen, und da wir alle mit diesen konfrontiert sind, ist es wunderbar, von den Herausforderungen anderer Menschen zu hören und wie sie damit umgegangen sind. Das ist so ein Teil der menschlichen Verbindung. […] Ich denke, die Menschen sehnen sich nach sozialen Kontakten. „Time to Walk“ ermutigt die Menschen, herauszugehen und spazieren zu gehen und dieses Gefühl der Verbindung zu interessanten Menschen zu spüren. Ich habe festgestellt, dass ich innerhalb von ein paar Minuten nach einer Folge das Gefühl habe, mit jemandem spazieren zu gehen.“

Jede der vier „Time to Walk“-Episoden hat eine Länge von 25 bis 40 Minuten. Apple plant, von jetzt bis April jeden Montag neue Episoden zu veröffentlichen. Die Episoden landen per Download automatisch auf der Apple Watch. Da „Time to walk“ Teil des Abo-Dienstes Apple Fitness+ ist, der nur in Australien, Kanada, Irland, Neuseeland, Großbritannien und den USA zur Verfügung steht, müssen wir noch warten, bis wir die unterhaltsamen Spaziergänge selber ausprobieren können.

Thematisch passend, haben wir euch noch ein erstes Hands-On-Video zur neuen „Time to Walk“-Funktion eingebunden.