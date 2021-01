Soeben hat Apple angekündigt, dass das Unternehmen den sogenannten Black History Month im Februar feiern wird. Aus der begleitenden Meldung geht hervor, dass Apple noch heute die finale Version von iOS 14.4 und watchOS 7.3 für Jedermann zum Download bereit stellen wird.

Apple kündigt iOS 14.4 und watchOS 7.3 für heute an

Apple feiert den Black History Month mit verschiedenen Aktionen. Der Hersteller bietet seinen Kunden eine Vielzahl neuer und aktualisierter Sammlungen und exklusiver Inhalte, die speziell Schwarze Künstler, Entwickler und Unternehmen in den Vordergrund stellen. Von kuratierten Features im App Store, auf Apple Music, in der Apple TV App, in Apple Bücher und Apple Podcasts bis hin zu neuen Reiseführern in Apple Karten, einer Apple Watch Black Unity Collection, Today at Apple Sessions und vieles mehr.

Zudem erwartet Kunden eine Apple Watch 6 Black Unity sowie ein Black Unity Sportarmband (ab Februar u. a. im Apple Online Store). Darüber hinaus können Apple Watch Nutzer an einer neuen Unity Aktivitätsherausforderung teilnehmen und sich diese besondere Auszeichnung verdienen, indem sie im Februar sieben Tage in Folge ihren Bewegungsring schließen.

In der Meldung heißt es weiter

Das Unity Zifferblatt wird im Laufe des Tages als Teil von watchOS 7.3 verfügbar sein und erfordert ein iPhone 6s oder neuer mit iOS 14.4.

Kurzum: Noch heute (vermutlich gegen 19:00 Uhr) erscheinen iOS 14.4 und watchOS 7.3. Wir gehen davon aus, dass Apple parallel iPadOS 14.4, tvOS 14.4 und macOS Big Sur 11.2 veröffentlichen wird.