Die Apple Q1/2021 Quartalszahlen sind da. Vor wenigen Augenblicken hat Apple seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Weihnachtsquartal und somit für die Monate Oktober bis Dezember 2020 veröffentlicht. Viele Analysten haben bereits ihre Einschätzungen veröffentlicht, wie gut das Apple Q1/2021 gelaufen ist. Nun haben wir es Schwarz auf Weiß und die Zahlen können sich in jedem Fall sehen lassen. Apple gibt zwar keine Verkaufszahlen bekannt, dafür können sich die Umsätze und der Gewinn umso mehr sehen lassen. Niemals zuvor konnte Apple in einem Quartal mehr Umsatz und Gewinn generieren. iPhone, Wearables und Services haben einen neuen Umsatzrekord hingelegt.

Anfang dieses Monats hatte Apple bekannt gegeben, dass das Unternehmen am heutigen Mittwoch seine Q1/2021 Quartalszahlen bekannt geben wird. Lasst euch an dieser Stelle nicht irritieren. Das fiskalische Apple Q1 umfasst das kalendarische Q4 und somit die Monate Oktober bis Dezember 2020.

Das Q1 stellt Jahr für Jahr das Weihnachtsquartal dar. Im Laufe des letzten Herbst hat Apple mit dem iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, Apple Watch 6, Apple Watch SE, neuen iPads, neuen M1-Macs und den AirPods Max allerhand neue Produkte vorgestellt und auf den Markt gebracht. Dies sind sehr erfolgreich bei Kunden angekommen.

Apple konnte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 111,4 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 28,755 Milliarden Dollar (1,68 Dollar Gewinn pro Aktie, Hinweis: zwischenzeitlich fand ein Aktiensplit statt) erzielen. Im Q1/2020 waren es 91,8 Milliarden Dollar Umsatz bei 22,22 Milliarden Dollar Gewinn (4,99 Dollar Gewinn pro Aktie). Der Nicht-US-Anteil am Umsatz betrug im abgelaufenen Quartal 64 Prozent (Q1/2020: 61 Prozent). Apple konnte den Umsatz im Jahresvergleich um 21 Prozent steigern. Der Gewinn pro Aktie stieg um 35 Prozent.

“This quarter for Apple wouldn’t have been possible without the tireless and innovative work of every Apple team member worldwide,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “We’re gratified by the enthusiastic customer response to the unmatched line of cutting-edge products that we delivered across a historic holiday season. We are also focused on how we can help the communities we’re a part of build back strongly and equitably, through efforts like our Racial Equity and Justice Initiative as well as our multi-year commitment to invest $350 billion throughout the United States.”

“Our December quarter business performance was fueled by double-digit growth in each product category, which drove all-time revenue records in each of our geographic segments and an all-time high for our installed base of active devices,” said Luca Maestri, Apple’s CFO. “These results helped us generate record operating cash flow of $38.8 billion. We also returned over $30 billion to shareholders during the quarter as we maintain our target of reaching a net cash neutral position over time.”