Apple hat sein Apple TV+ Portfolio in den letzten Wochen und Monaten stetig weiter ausgebaut. Diesen Freitag geht es mit „Palmer“ weiter, bevor eine Woche später „The Snoopy Show“ startet. Wie nun bekannt wird, steht Apple kurz davor sich die Serie „In with the Devil“ zu schnappen.

Apple TV+: „In with the Devil“ soll kommen

Variety berichtet, dass Apple kurz davor steht, die Serie „In with the Devil“, bei der Taron Egerton und Paul Walter Hauser in der Hauptrolle zu sehen sind, zu bestellen.

Die Serie besteht aus insgesamt sechs Folgen und basiert auf dem 2010 erschienenen Roman n With the Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption von James Keene und Hillel Levin. Das Buch erzählt die Geschichte von Keenes wirklichem Leben, als er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Er erhielt aber seine Freiheit, als Gegenleistung dafür zurück, dass er einem Mithäftling, einem mutmaßlichen Serienmörder, ein Geständnis entlocken konnte.

Dennis Lehane wird die Adaption schreiben und als Executive Producer produzieren. Bradley Thomas, Dan Friedkin und Ryan Friedkin von Imperative Entertainment werden zusammen mit Egerton, Richard Plepler über EDEN Productions, Alexandra Milchan, Scott Lambert, Kary Antholis und Keene als Executive Producer tätig sein. Michaël R. Roskam wird die Serie leiten und als Executive Producer produzieren. Apple Studios wird produzieren.

Noch scheint der Deal nicht in trockenen Tüchern zu sein. Es scheint jedoch, dass in Kürze eine Einigung erzielt werden kann.