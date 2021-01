In der vergangenen Woche begann eine neue Reihe von Apple TV+ bzw. auf dem begleitenden Apple YouTube-Kanal. Serien-Schöpfer M. Night Shyamalan spricht in mehreren „Behind the Scenes“-Videos über die Serie. Ab sofort steht das neue Video bereit.

„Servant Behind the Episode with M. Night Shyamalan: Spaceman“

In dem neuen Clip „ „Servant Behind the Episode with M. Night Shyamalan: Spaceman“ diskutiert M. Night Shyamalan über die einzigartigen übernatürlichen Elemente in seiner Serie Servant.

In „Servant“ spielen Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free und Rupert Grint mit. Die Serie debütierte 2019 mit 10 spannenden Episoden, die die Geschichte von Leanne erzählen, einem Kindermädchen, das von Dorothy und Sean Turner angeheuert wurde, um sich um ein Baby zu kümmern, das eigentlich eine Puppe ist.

Am kommenden Freitag startet Folge 3 der 2. Staffel zu Servant. Diese trägt den Namen „Lieferservice“. Die Turners gründen ein Familienunternehmen als Tarnung für eine viel wichtigere Mission.