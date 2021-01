In den letzten Jahren haben wir die unterschiedlichsten Geschichten erlebt, wie die Apple Watch Anwendern im Alltag geholfen hat. So rettete die die Apple Watch beispielsweise eine 80-jährige Frau nach einem Sturz oder zeigte bei anderen Nutzern einen unregelmäßigen Herzschlag an. Nun wird die Apple Watch dafür verantwortlich gemacht, dass ein Radfahrer gerettet werden könnte, nachdem er von einer Böe in einen Fluss geweht wurde.

Apple Watch „rettet“ Radfahrer aus Fluss

BBC berichtet von einem Mann, der in einen Fluss gefallen ist und dank Apple Watch gerettet werden konnte. Der Mann radelte entlang eines „reißenden“ Flusses und wurde von einer Böe in den Fluss geweht.

Anschließend trieb er rund eine 1,5Km flussabwärts bevor er sich an einem Ast festhalten konnte. Er nutzt seine Apple Watch, um die Feuerwehr zu alarmieren. Der über die Apple Watch bereitgestellte Standort sowie die Hilfe von Passanten trug dazu bei, dass die Feuerwehrbeamten den Mann aus dem Fluss ziehen und retten konnten. Während des gesamten Rettungseinsatzes war der Mann Über seine Apple Watch mit der Feuerwehrleitstelle verbunden.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr – Sean Bailey – äußerte sich wie folgt