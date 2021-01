Seitdem WhatsApp neue Nutzungsrichtlinien und neue Datenschutzbestimmungen angekündigt hat, kommt ordentlich Bewegung in die Messenger-Landschaft. Um Anwendern den Umstieg von anderen Messengern zu Telegram zu erleichtern, bietet Telegram nun eine Import-Funktion an.

Telegram 7.4 ist da: Update ermöglicht WhatsApp Chat-Import

In den letzten Tagen hat sich die Anzahl an News zu Messengern auf unserem Blog erhöht. Durch die angekündigten WhatsApp-Neuerungen wittern andere Messenger Morgenluft. So haben wir euch in den letzten Tagen beispielsweise über Verbesserungen bei Signal und Threema informiert. Nun geht es mit Telegram weiter.

Ab sofort könnt ihr den Telegram Messenger in Version 7.4 aus dem Apple App Store herunterladen. In den Release-Notes heißt es

Chatverlauf aus anderen Apps verschieben und noch mehr Privatsphäre

Verschiebe deinen Chatverlauf aus anderen Apps (WhatsApp, Line und KakaoTalk) zu Telegram.

Lösche Nachrichten, von dir erstellte Gruppen, Geheime Chats und den Anrufverlauf für alle Seiten, ohne eine Spur zu hinterlassen.

Verändere die Lautstärke einzelner Teilnehmer eines Sprachchats.

Aktive Sprachchats aus deinen Gruppen erscheinen im Anruf-Tab oben.

Begrüße neue Nutzer durch Antippen eines vorgeschlagenen Stickers.

Die VoiceOver-Unterstützung wurde verbessert.

Melde Gruppen oder Kanäle, die sich für andere Leute oder Firmen ausgeben (in deren Profil unter ‚Mehr‘ auf ‚Melden‘ tippen).

Nicht ohne Grund hat WhatsApp angekündigt, dass der Messenger die neuen Nutzungsbedingungen und neuen Datenschutzrichtlinien verschiebt. Der Messenger hat zumindest im ersten Ansturm bemerkt, dass Anwender die neuen Richtlinien anprangern und nach Alternativen suchen. Alternativen gibt es in jedem Fall zuhauf. Der Erfolg eines Messenger steht und fällt mit der Anzahl an Nutzern. Jeder Nutzer stellt sich die Frage: „Auf welchen Messenger setzen meine Freunde und Bekannte?“.