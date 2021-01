Experten mit jahrelanger Erfahrung in der Automobilbranche können sich jetzt bei Apple bewerben. So listet Apples Webseite eine Reihe von Stellenangeboten, die (wenn man zwischen den Zeilen liest) für eine Verstärkung des Apple-Car-Teams gedacht sind.

Apple sucht nach Mitarbeitern für das Apple Car

Während Apples Elektrofahrzeug noch einige Zeit entfernt sein könnte, schreibt das Unternehmen weiterhin Stellen aus, die mit dem Autoerlebnis, der Verkehrssicherheit und der Entwicklung drahtloser Technologien & Ökosysteme (WTE) zusammenhängen. Laut dem Daten- und Analyseunternehmen GlobalData hat Apple im Jahr 2020 mehrere solcher Stellen ausgeschrieben, um die Forschung und Entwicklung in dem Bereich auszubauen.

Ajay Thalluri, Business Fundamentals Analyst, erklärt in dem Zusammenhang:

„Die Job Analytics-Datenbank von GlobalData zeigt, dass Apple spezifische Stellenausschreibungen vorgenommen hat, die eng mit der Entwicklung eigener Software und Batterietechnologien zusammenhängen. Außerdem ist Apple durch die Einstellung von Ex-Tesla-Mitarbeitern in den letzten Jahren in einer besseren Position als je zuvor, um die richtigen Schritte für sein ehrgeiziges Elektroauto-Projekt zu planen.“

Die Special Project Group (SPG) von Apple ist ein Weg, über den das Unternehmen an innovativen Projekten arbeitet, die in Zukunft skaliert werden können. Im Jahr 2020 wurden über 300 „SPG“-Stellen ausgeschrieben. Zu diesen Stellen gehören Schlüsselpositionen, die auf die Arbeit am Batterie-Energiemanagement, der Verkehrssicherheit und das allgemeine Autoerlebnis hinweisen.

Während viele der Stellen anscheinend das Apple Car im Hinterkopf haben, gibt es auch Ausschreibungen, die zwar im Automobilbereich angesiedelt sind, jedoch auch für die Erweiterung von Apples Ökosystem auf andere Auto-Hersteller dienen könnten. Hier wird beispielsweise aufgeführt, dass Funktionen wie das Entriegeln eines Autos mit einem Apple-Gerät weiterentwickelt werden sollen. Zudem wird Car Play eine immer wichtige Rolle spielen, um Apples Ökosystem noch stärker in den Alltag der Nutzer zu integrieren.