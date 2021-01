Um unabhängiger zu werden, ist Apple in den letzten Jahren bereits dazu übergegangen, einen Teil der Produktion außerhalb von China durchzuführen. Hierbei denken wir in erster Linie an Indien, Vietnam und Brasilien. Nun taucht ein Bericht auf, nachdem Apple erstmals auch das iPad außerhalb von China produzieren lassen möchte. Es heißt, dass Apple eine bedeutsame Menge an iPads in Vietnam produzieren lassen möchte.

Apple will iPad-Produktion verlagern

Erstmals haben wir im Herbst letzten Jahres davon gelesen, dass Apple das iPad zukünftig auch außerhalb von China produzieren lassen möchte. Nun berichtet Nikkei (via The Verge), dass Foxconn das iPad zukünftig zu Großteilen außerhalb von China fertigen wird.

Die neuen Informationen basieren auf interne Quellen bei Foxconn. Es heißt, dass die iPad-Produktion in Vietnam bereits Mitte dieses Jahres beginnen könnte. Das iPad ist übrigens nicht das einzige Produkt, welches zukünftig verstärkt außerhalb von China produziert werden soll. Zuletzt hieß es, dass Apple in eine iPhone-Produktionsstätte von Megatron in Indien investiert.

Nikkeis aktueller Bericht betont auch, dass Apple den HomePod mini in Vietnam fertig wird und die Airpods-Produktion in Vietnam gesteigert wird. Einer anonymen Quelle zufolge, soll Südostasien in Zukunft ein Schwerpunkt für Apple sein, da das Unternehmen nicht nur die Produktion seines Zubehörs, sondern auch seiner „Haupt-Produkte“ dort durchführen wird.