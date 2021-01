Ab sofort steht die Corona-Warn-App in Version 1.11 im Apple App Store als Download bereit. Die neue Version beinhaltet Kennzahlen zum Infektionsgeschehen und informiert somit Nutzer besser über die aktuelle COVID-19 Pandemie.

Corona Warn App 1.11 ist da

Nach wie vor stecken wir mitten in einer Gesundheitskrise. Zur Bekämpfung der Pandemie steht seit letztem Jahr die begleitende Corona Warn App als Download bereit. Im Laufe der Zeit erhielt diese allerhand Updates und kleine Verbesserungen. Ab sofort lässt sich die App in Version 1.11 herunterladen. Neben Bug Fixes und weiteren Verbesserungen enthält das Update auch Statistiken enthalten, die einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen zum aktuellen Infektionsgeschehen in Deutschland geben.

Nutzer der Corona-Warn-App können ab sofort in der App auf die aktuellen Zahlen zu den Neuinfektionen, der 7-Tage-Inzidenz und dem 7-Tage-R-Wert zugreifen. Außerdem könnt ihr direkt in der App einsehen, wie viele Nutzer ihr Testergebnis geteilt haben. Ziel ist es, noch mehr positiv getestete Nutzer dazu anzuregen, ihr Testergebnis zu teilen und Kontaktpersonen zu warnen. Auch an der Benutzerfreundlichkeit der App haben die Entwickler gearbeitet.

Parallel zur Freigabe der Corona-Warn-App 1.11 hat das Robert Koch Institut bestätigt, dass die Corona-Warn-App mehr als 25 Millionen Nutzer verzeichnet.