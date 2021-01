Facebook bereitet laut The Information eine Kartellrechtsklage gegen Apple wegen angeblichen wettbewerbswidrigen Verhaltens vor. Die Klage soll sich insbesondere auf Apples neue Datenschutzmaßnahme „App-Tracking-Transparenz (ATT)“ und das App-Store-Regelwerk beziehen.

Facebook vs. Apple

Die Kartellrechtsklage von Facebook wird laut den vorliegenden Informationen behaupten, dass Apple seine Macht in der Smartphone-Industrie missbraucht hat, indem das Unternehmen Regeln im App Store durchgesetzt hat, an die sich Apple selbst angeblich nicht halten muss. In diesem Zusammenhang würde der Fall argumentieren, dass Regeln wie die Anforderung, dass Entwickler Apples eigenen In-App-Zahlungsdienst verwenden, es schwieriger machen, in Bereichen wie Gaming, Messaging und Shopping zu konkurrieren.

Es wird vermutet, dass die ATT-Funktion von iOS 14, die es Nutzern ermöglichen wird, über eine Eingabeaufforderung auf dem Bildschirm zu entscheiden, ob sie getrackt werden möchten, ein zentraler Punkt in Facebooks Fall ist. Facebook behauptet, dass die Aufforderungen unfair sind, weil sie für Apples eigene Apps nicht gelten. Was das Unternehmen anscheinend nicht bedenkt, ist, dass Apple das Nutzungsverhalten für Werbezwecke in seinen Apps generell nicht verfolgt.

Neben der Transparenz des App-Trackings wird sich Facebook voraussichtlich auf Apples Weigerung konzentrieren, die Installation von Messaging-Apps von Drittanbietern als Standardoption auf iPhones und iPads zu erlauben. Facebook hat bei Apple bereits des Öfteren gefordert, dass Nutzer die Messenger-App von Facebook als Standard auf iOS anstelle von iMessage auswählen können. Facebook behauptet nun, dass Apple mit seinem Standpunkt verhindern will, dass Nutzer zu konkurrierenden Smartphone-Marken wechseln.

Facebook zieht Berichten zufolge auch in Erwägung, andere Unternehmen einzuladen, um sich an seiner voraussichtlichen Klage gegen Apple zu beteiligen. Ein offensichtlicher Verbündeter wäre hier der Entwickler Epic Games, der bereits in einem Rechtsstreit mit Apple verwickelt ist, seit Fortnite aus dem App Store entfernt wurde, weil das Spiel gegen Apples Regeln verstoßen hat.

Die Situation eskaliert

Die Neuigkeiten stellen eine erhebliche Eskalation der Spannungen zwischen Apple und Facebook dar. Der Social-Media-Konzern hatte sich mehrfach über die anstehende Datenschutzmaßnahme beschwert, was zuletzt in mehreren großen Zeitungsanzeigen mündete, in denen Facebook werbewirksam Apple kritisierte. Obwohl Facebook einen finanziellen Schadenersatz anstrebt, wird angenommen, dass das bevorzugte Ergebnis signifikante Änderungen an Apples Plattformbeschränkungen und App-Store-Regeln sind.

The Information merkt an, dass sich Facebook trotz der juristischen Vorbereitung noch entscheiden könnte, den Fall nicht vor Gericht zu bringen. Ein Faktor soll hierbei ein erheblicher interner Meinungsstreit innerhalb von Facebook selbst sein. Die Führungskräfte sehen sich mit „internem Widerstand“ von einigen Mitarbeitern konfrontiert, wenn es darum geht, die öffentliche Kampagne gegen Apple mit einer Klage zu vertiefen. So geben einige Mitarbeiter offenbar zu bedenken, dass Facebook „kein zwingendes Opfer ist,“ vor allem angesichts des kritisierten Umgangs mit den eigenen Nutzerdaten sowie die eigenen Kartellfälle, mit denen man sich derzeit auseinandersetzen muss.