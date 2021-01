Vor wenigen Tagen hatten wir euch auf die bevorstehende Rede von Apple Chef Tim Cook im Rahmen der EU-Datenschutz-Konferenz CPDP aufmerksam gemacht. Im Laufe des heutigen Nachmittags fand die Online-Veranstaltung statt und Tim Cook hat sich thematisch passend zu entsprechenden Themen geäußert.

Bereits heute Vormittag haben wir euch auf Apples Statement zum heutigen Datenschutztag sowie die bevorstehenden Neuerungen von iOS 14.x aufmerksam gemacht. Mittlerweile hat sich Tim Cook im Rahmen der EU-Datenschutz-Konferenz CPDP geäußert. Auf die wichtigsten Aussagen möchten wir euch kurz aufmerksam machen.

In seinem Statement nahm Cook kein Blatt vor den Mund und kritisierte im übertragenen Sinne das Geschäftsmodell von Facebook. Dabei ging Tim Cook auf eine Reihe von Problemen ein, die Apple in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit in der gesamten Technologiebranche sieht. Er bekräftigte den Punkt, dass Menschen in vielen Fällen keine Kunden mehr sind, sondern das Produkt, das Unternehmen an Werbetreibende verkaufen.

Der Apple Chef lobte die DSGVO als den konkretesten Fortschritt in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit der Verbraucher und sagte, es sei Zeit für die USA und den Rest der Welt, ähnliche Gesetze zu verabschieden.

At Apple, we made our choice a long time ago. We believe that ethical technology is technology that works for you. It’s technology that helps you sleep, not keeps you up. It tells you when you’ve had enough, it gives you space to create, or draw, or write or learn, not refresh just one more time. It’s technology that can fade into the background when you’re on a hike or going for a swim but is there to warn you when your heart rate spikes or help you when you’ve had a nasty fall. And with all of this, always, it’s privacy and security first, because no-one needs to trade away the rights of their users to deliver a great product.