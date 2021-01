Apple hat in der Nacht zu heute den Release Candidate 3 zu macOS Big Sur 11.2 veröffentlicht. Während iOS 14.4, iPadOS 14.4, tvOS 14.4 und watchOS 7.3 bereits in der finalen Version freigegeben wurde, befindet sich macOS Big Sur 11.2 noch und der Beta-Phase.

macOS Big Sur 11.2 RC3 ist da

Ab sofort steht macOS Big Sur 11.2 RC3 auf den Apple Servern bereit. Sowohl eingetragene Entwickler als auch Teilnehmer am Apple Beta Programm haben die Möglichkeit, sich die neue Vorabversion herunterzuladen und zu installieren. Für gewöhnlich ist der Release Candiate die letzte Version vor der finalen Freigabe. Im Fall von macOS Big Sur hatte Apple jedoch darüberhinaus den Release Candidate 2 und nun den Release Candidate 3 veröffentlicht.

Warum sich Apple für diesen Weg entschieden hat bzw. gezwungen war, neue RCs zur Verfügung zu stellen, ist nicht offiziell bekannt. In jedem Fall wird Apple im System noch Bugs oder Sicherheitsprobleme gefunden haben, die vor der finalen Freigabe beseitigt werden müssen.

In den Release Notes zu macOS Big Sur heißt es

Externe Displays zeigen möglicherweise einen schwarzen Bildschirm an, wenn sie über einen HDMI-zu-DVI-Konverter an einen Mac mini (M1, 2020) angeschlossen werden

Änderungen an Apple ProRAW-Fotos in der Fotos-App werden möglicherweise nicht gespeichert

iCloud Drive kann nach Deaktivieren der Option „iCloud Drive“ Desktop- und Dokumentordner deaktiviert werden

Die Systemeinstellungen werden möglicherweise nicht entsperrt, wenn Sie Ihr Administratorkennwort eingeben

Die Globus-Taste zeigt möglicherweise nicht den Bereich Emoji & Symbole an, wenn sie gedrückt wird

Ob die finale Freigabe von macOS Big Sur 11.2 noch vor dem Wochenende erfolgt – oder erst in der kommenden Woche – ist nicht bekannt. So oder so dürfte es nicht mehr lange dauern.