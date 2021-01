Am 12. Februar wird das Chinesische Neujahrsfest 2021 gefeiert. Im Vorfeld hat Apple ein begleitendes “Shot on iPhone 12 Pro Max“-Video veröffentlicht. Auch das „Making Of“-Video steht bereit.

Apple Video: „Shot on iPhone 12 Pro Max – Chinese New Year – Nian“

Bei uns in Deutschland und in vielen weiteren Ländern veröffentlicht Apple in der Weihnachtszeit seinen Weihnachts-Werbespot. In China ist es Tradition, dass Apple zum „Chinese New Year“ Jahr für Jahr ein begleitendes Videos online stellt. Diese liegt nun in Form von „Shot on iPhone 12 Pro Max – Chinese New Year – Nian“.

Zur Feier des chinesischen Neujahrsfestes hat Apple am ein 12-minütiges Video veröffentlicht, das auf dem iPhone 12 Pro Max gedreht wurde und die klassische chinesische Legende des Monsters Nian modernisiert.

Unter der Regie von Lulu Wang und ihrem Kreativteam (unter anderem bekannt durch die Golden Globe Nominierung für den Film „The Farewell“), handelt es sich bei Apples „Nian“ um eine Coming-of-Age-Geschichte, in der ein junges Mädchen vor einer Bestie steht. Nachdem sie Nian getroffen hat, stellt sie fest, dass die Kreatur nicht so beängstigend ist, wie es die Überlieferung vermuten lässt, und das Paar schließt eine herzliche Freundschaft.

Wie von Wang beschrieben, handelt die Geschichte von einem Mädchen, das zwischen der Fantasiewelt ihrer Kindheit und dem Erwachsenwerden gefangen ist.

Das Video sowie das begleitende „Making Of“-Video demonstriert die Leistungsfähigkeit des iPhone 12 Pro Max bei der Videografie.