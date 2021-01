Passen zum Europäischen Datenschutztag 2021 sprach Apple-CEO Tim Cook in einem Interview über Apples Engagement für den Datenschutz. Gegenüber Fast Company befürwortete er die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und sprach auch über die Rolle der Technologie beim Entfachen von Extremismus.

Cook sagte im Interview, dass der Datenschutz zu einer ebenso großen Sorge geworden ist wie der Klimawandel, da beide Dinge einen tiefgreifenden Einfluss auf zukünftige Generationen haben werden. In Bezug auf die neue App-Tracking-Transparenz-Funktion (ATT) und die App Store Datenschutzetiketten erwähnte Cook, dass manche Leute zwar nicht eingestehen, dass sie Bedenken bezüglich des Datenschutzes haben, sich aber manchmal „selbst zensieren“, weil sie wissen, dass sie von anderen Unternehmen überwacht werden. So gab er zu bedenken:

„Ich versuche, Menschen dazu zu bringen, darüber nachzudenken, was in einer Welt passiert, in der man weiß, dass man die ganze Zeit überwacht wird. Was ändert man dann an seinem eigenen Verhalten? Was tut man weniger? Was tut man nicht mehr? Worauf ist man nicht mehr so neugierig, wenn man weiß, dass man sich jedes Mal, wenn man im Internet ist und sich verschiedene Dinge ansieht, verschiedene Dinge erforscht, immer mehr und mehr und mehr einschränken würde? Diese Art von Welt ist keine Welt, die irgendjemand von uns anstreben sollte.“