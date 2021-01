Über das Jahr verteilt, passen die deutschen Mobilfunkanbieter immer mal wieder ihre Tarife an. Dieses Mal trifft es o2 Prepaid. Ab Februar punktet der o2 Prepaid Tarif mit mehr Datenvolumen. Die Neuerung gilt für Neu- und Bestandskunden.

Mehr Datenvolumen für o2 Prepaid

Bei o2 Prepaid steht am 02. Februar eine Neuerung ins Haus, die Neu- und Bestandskunden betrifft. Es gibt mehr Highspeed-Datenvolumen zum gleichen Preis.

Der Tarif o2 my Prepaid L erhält ab Februar mit 12,5 GB satte 5 GB und damit 67 Prozent mehr Datenvolumen als bisher für die gleiche Grundgebühr von 19,99 Euro. o2 my Prepaid M erhöht für den gleichen Preis von 14,99 für vier Wochen das Highspeed-Datenvolumen um 1 GB mehr auf 6,5 GB. Schon für 9,99 Euro bietet der neue o2 my Prepaid S 3,5 GB für vier Wochen. In allen Tarifen ist eine Allnet Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Mobilfunknetze und ins Festnetz inkludiert. EU-Roaming ist natürlich auch an Bord.

Bestandkunden der bisherigen o2 my Prepaid Tarife werden bei der nächsten Verlängerung automatisch auf die neuen, optimierten Prepaid-Tarife umgestellt.

Sollte das Datenvolumen im vorab gewählten Tarif nicht ausreichen, können jederzeit weitere Gigabytes als Ergänzung hinzugebucht werden. Das neue Prepaid-Portfolio stattet ab Februar auch den o2 my Prepaid Data Pack XL mit 5 GB mehr Highspeed-Datenvolumen zum gleichen Preis aus. Es bietet jetzt 13 GB zum Preis von 19,99 Euro für 4 Wochen.