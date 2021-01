Zum Wochenende gibt es erfreuliche Nachrichten für Apple TV+ Kunden. Wie sich neulich bereits abzeichnete, verlängert Apple abermals den Zeitraum des Gratis-Abos. Auch zahlende Kunden profitieren und erhalten bis einschließlich Juni eine monatliche Rückerstattung von 4,99 Euro pro Monat.

Apple TV+: Gratis-Abos wird verlängert

Seit dem Start von Apple TV+ im November 2019 verlängert Apple nun zum zweiten Mal den Gratis-Zeitraum für berechtigte Kunden. So verschickt der Hersteller aus Cupertino zum Wochenende an Kunden eine Mail mit dem folgenden Inhalt:

Du erhältst von Apple TV+ bis einschließlich Juni eine Gutschrift über 4,99 €/Monat. Wir schreiben deiner Apple-ID von Februar bis einschließlich Juni in jedem Monat mit aktivem Abonnement 4,99 € gut, damit du unsere Apple Original-Serien und -Filme auch weiterhin genießen kannst. Das war’s. Du musst nichts weiter tun. Nach dem Emmy-Award für „The Morning Show“ und dem als beste Comedyserie des Jahres 2020 gefeierten „Ted Lasso“ ist eines klar: Apple TV+ hat herausragendes Storytelling neu definiert. Tauch jetzt ein in die neuen Staffeln von M. Night Shyamalans „Servant“, Peabody-Gewinner „Dickinson“ und weiteren von der Kritik gelobten Serien, die in diesem Jahr zurückkehren. Freu dich außerdem auf die Premieren von Apple Original-Filmen wie „Palmer“ mit Justin Timberlake oder „Billie Eilish: The World’s a Little Blurry“ – sowie auf neue Abenteuer in „Die Snoopy Show“. Entdecke Apple TV+ jetzt auf noch mehr Bildschirmen. Du findest die Apple TV App auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV – und kannst sie außerdem auf ausgewählten Roku-, Amazon Fire TV-, Samsung-, LG-, VIZIO-, Sony-, PlayStation®- und Xbox-Geräten herunterladen. Erfahr jetzt mehr darüber, wie du Apple TV+ ansehen kannst. Für jeden Monat von Februar bis einschließlich Juni, in dem dir der Service in Rechnung gestellt wurde, schreiben wir den Betrag deiner Apple-ID automatisch gut. Das Team von Apple TV+

Kurzum: Befindet ihr euch derzeit in der kostenlosen Testphase, so wird diese bis einschließlich Juni verlängert. Habt ihr die kostenlose Testphase bereits abgeschlossen oder seid ihr beispielsweise zu Apple One umgesiedelt, so erhaltet ihr eine monatliche Gutschrift.