Apple-CEO Tim Cook hat im Namen des Business Roundtable einen Brief an US-Präsident Joe Biden verfasst. In dem Brief lobt Cook Bidens schnelles Handeln in Bezug auf die Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) und betont, dass sich die Gruppe auf die Zusammenarbeit bei zukünftigen Herausforderungen freut.

Tim Cook lobt die Arbeit von Joe Biden

Der Business Roundtable ist eine US-amerikanische Lobbyorganisation von rund 200 Wirtschaftsführungskräften großer US-amerikanischer Unternehmen. Das Ziel der Organisation ist es, die öffentliche Politik zu unterstützen, um „COVID-19 zu besiegen, amerikanische Arbeitsplätze zu schaffen und das Wirtschaftswachstum sowie die Wettbewerbsfähigkeit der USA wiederherzustellen.“ Tim Cook sitzt im Vorstand.

Apples CEO geriet bereits des Öfteren mit Ex-Präsident Donald Trump bei verschiedenen Themen aneinander. Ein Thema, das Cook hierbei besonders beschäftigt hatte, war die Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Im Jahr 2012 trat in den USA das DACA-Programm in Kraft. Die Regelung schützt illegale Einwanderer, die bereits als Minderjährige in die USA kamen, für zwei Jahre vor einer Abschiebung und gewährt ihnen den Zugang zu einer Arbeitserlaubnis. Nachdem Trump die Beendigung des Programmes angeordnet hatte, forderte Cook, dass der DACA-Schutz bestehen bleibt. Vor einem Bundesgericht erlitt Trump eine Niederlage, als sein Vorstoß als unzulässig abgeschmettert wurde.

Cook setzt sich schon länger für den Schutz der sogenannten „Dreamer“ (Träumer) ein, die dank der DACA-Regelung in den USA bleiben dürfen. Als „Dreamer“ werden im Volksmund junge Erwachsene bezeichnet, die illegal in die USA eingewandert sind. Von der Regelung profitieren laut dem Apple-Chef über 450 Mitarbeiter des Unternehmens.

Anfang Januar verfasste Cook eine Erklärung, in der er Bidens „Engagement für eine umfassende Einwanderungsreform, die die amerikanischen Werte von Gerechtigkeit, Fairness und Würde widerspiegelt“ hervorhob. Nun gratuliert Cook im Namen des Business Roundtable dem neuen US-Präsidenten zu seiner Wahl und nutzt die Gelegenheit um nochmals Bidens Haltung zu der DACA zu loben. Hier der Brief: